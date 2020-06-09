Российский спорт отреагировал на смертельное ДТП Михаила Ефремова

Источник материала: Tut.by

Резонансное ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек , вызвало моментальную реакцию не только в актерской среде, но и среди спортивного сообщества России. В частности и потому, что Ефремов считается фанатом московского «Спартака».



Фото из Twitter

Первым гневно отреагировал комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев:

«Я очень переживаю за Сергея Захарова (погибшего в ДТП, на момент публикации находился в реанимации. — Прим. TUT.BY)! Очень! А ублюдок-артист должен быть в тюрьме!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев обратил внимание на то, что Ефремов неоднократно появлялся на публике в состоянии алкогольного опьянения. По его мнению, актер, будучи публичным человеком, обязан показывать хороший пример другим людям.

— Закон предусматривает меру пресечения. Жалко погибшего человека, он-то ни в чем не виноват, — посчитал депутат.

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев также считает , что футболист должен понести наказание:

— Когда-то сажали и Эдуарда Стрельцова (за изнасилование), и Кокорина с Мамаевым, которые заблудились. И когда была ситуация с молодыми людьми, многие требовали их простить, я же на всех передачах говорил: «Мы все хотим жить в правовом государстве».

Я дружу и с Дмитрием Назаровым, и с Игорем Золотовицким, и с другими великими актерами. У меня есть и несколько фотографий с Михаилом Ефремовым. Я люблю этого актера, люблю его смелость, с которой он пишет свои стихи.

Я видел видео, в каком он находился состоянии — алкогольного опьянения. Если он был за рулем, то это безобразие, и он будет сидеть. Я все-таки думаю, что мы движемся в сторону правового государства, — сказал Ловчев.

Очень жесткая реакция — у бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко:

— Что могу сказать? Пьяная мразь давно к этому шла и дошла. Считаю, он должен получить по полной программе.

Пьяный вдребадан человек убивает другого человека. Какое может быть оправдание? Это счастье, что он убил только одного и что более молодые ребята сумели увернуться. Судя по полету его джипа, пострадать могли не одна, не две и даже не три встречные машины. Могло быть все гораздо хуже.

Российский боец MMA Александр Шлеменко считает, что над актером должен пройти показательный процесс: — Это страшная ситуация, которая получила огромный резонанс. Знаете, как говорится по-простому? С пьяного спрос вдвойне. Ефремов поступил ужасно. Он употребил значительное количество алкоголя и сел за руль. У нас нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В итоге по его вине случилось ДТП. По вине Ефремова погиб человек. Мои соболезнования его семье. И вот представьте, какая страшная это зараза, какой страшный яд этот алкоголь. В очередной раз мы с вами видим заслуженного артиста, у которого много почитателей. С другой стороны ехал человек, которого дома ждала семья. И вот теперь нет этого человека. Во-первых, тут должно быть показательное дело против Ефремова, чтобы все поняли, что нельзя садиться за руль пьяным. Не важно, кто ты — известный артист или сотрудник полиции, наказание должно быть соответствующее. Второе, я считаю, что наши законодательные органы должны приравнять подобного рода преступления к умышленному убийству. Потому что человек, садящийся за руль, должен отдавать себе отчет в том, что он пьян, что идет на нарушением закона и какие могут случиться последствия, — сказал Шлеменко.