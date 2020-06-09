Сломал руку инспектору ГАИ мотоциклист-бесправник при задержании в Речице

Источник материала: ОНТ

Речица. Сотрудники ГАИ остановили для проверки мотоциклиста. 42-летний местный житель сообщил инспекторам, что забыл права дома. Не беда, ответили патрульные, проверим по компьютерной базе. Беда, подумал мужчина. Удостоверения его лишили.

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В 2018 году совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Запрет на управление транспортом действовал до осени. Пытаясь выиграть время для обдумывания ситуации, бесправник назвал липовые данные. Потом, осознав, что легенда не проживёт и минуты, пустился бежать. Бросив свой мотоцикл с коляской. Когда его настиг один из офицеров, мужчина оказал сопротивление. По информации МВД, сломал инспектору руку. Впрочем, это лишь усугубило положение нарушителя. Подоспели другие сотрудники милиции и задержали беглеца. Сейчас он помещён в изолятор. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника внутренних дел. На фоне этого перспектива штрафа за езду без прав выглядит ничтожно.

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