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Сломал руку инспектору ГАИ мотоциклист-бесправник при задержании в Речице

09.06.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сломал руку инспектору ГАИ мотоциклист-бесправник при задержании в Речице

Речица. Сотрудники ГАИ остановили для проверки мотоциклиста. 42-летний местный житель сообщил инспекторам, что забыл права дома. Не беда, ответили патрульные, проверим по компьютерной базе. Беда, подумал мужчина. Удостоверения его лишили. 

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В 2018 году совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Запрет на управление транспортом действовал до осени.  Пытаясь выиграть время для обдумывания ситуации, бесправник назвал липовые данные. Потом, осознав, что легенда не проживёт и минуты, пустился бежать. Бросив свой мотоцикл с коляской. Когда его настиг один из офицеров, мужчина оказал сопротивление. По информации МВД, сломал инспектору руку. Впрочем, это лишь усугубило положение нарушителя. Подоспели другие сотрудники милиции и задержали беглеца. Сейчас он помещён в изолятор. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника внутренних дел. На фоне этого перспектива штрафа за езду без прав выглядит ничтожно.

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Теги: Новости
 
 
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Речица. Сотрудники ГАИ остановили для проверки мотоциклиста. 42-летний местный житель сообщил инспекторам, что забыл права дома. Не беда, ответили патрульные,...
 
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