Источник материала: Новости Волковыска

Я спешила на репетицию, а возле входа в ГДК поджимала лапки небольшая собачка. Был мороз, и я решила позвонить по телефону, который был на ошейнике. Сначала я не дозвонилась и сказала собаке: «Где твой дом? Беги домой!» Позже удалось дозвониться. Женщина взволнованно говорила, что их собачка пропала. Ее отпускали погулять за калитку, всегда возвращалась, а сейчас не могут найти. Когда я вышла из РДК, собачки уже не было. Через некоторое время ее хозяйка сообщила, что путешественница вернулась домой в Южный поселок.

Самостоятельная прогулка собаки – это рискованно. Собака может потеряться, попасть под машину, ее могут украсть, отловить ВКХ. Тем более, если гуляет без ошейника. Погуляйте со своим питомцем, поучите разные команды! Учеба для четвероногого друга так же необходима, как и для человека. В нашем городе нужно построить площадку для занятий с собаками. А может, со временем еще проведем соревнования. Это захватывающее зрелище! Зрители и участники будут в восторге.

Многие собаки – прекрасные спортсмены. Недаром существует множество видов спорта для людей с питомцами: вейтпуллинг (собаки тащят на определенное расстояние сани или тележки с грузом), фрисби (собаки ловят на лету специальные тарелки), питч энд гоу (апортировка), фристайл (танцы с собаками), аджилити (преодоление определенной трассы со снарядами на скорость), флайбол (собака должна бежать за мячиком, выпущенным из специального автомата). Ездовой спорт объединяет дисциплины, в которых спортсмены соревнуются в прохождении различных дистанций на время, используя помощь одной или нескольких собак .

Собака всегда рядом с человеком. Во время Великой Отечественной войны в Красной Армии служили 60 тысяч собак. Они вытащили с поля боя 700 000 раненных, нашли 4 млн мин и фугасов, участвовали в разминировании 300 крупных городов, в боевой обстановке доставили 200 000 документов, проложили 8 000 км телефонного провода, уничтожили 300 вражеских танков. Немецкая овчарка Джульбарс была награждена медалью «За боевые заслуги» и приняла участие в параде 1945 года. Однако овчарка не смогла самостоятельно шествовать на параде, поскольку была ранена в конце войны. Сталин распорядился пронести Джульбарса на его кителе. Собаку-героя пронес по Красной площади командир батальона разминирования майор Александр Мазовер.

Как сейчас помогают собаки? Ищут наркотики и взрывчатку, вместе с сотрудниками МЧС находят людей в развалинах. В нашем городе известна служебная овчарка Жоли, которая помогает раскрывать преступления. Появился новый вид лечения – канистерапия, когда общение с собаками способствует выздоровлению детей с ограниченными возможностями. Известно, что обоняние собаки в 50-100 раз лучше, чем у человека. Новые исследования показывают, что четвероногие друзья могут определить наличие онкологии по запаху.

И простые дворняжки немало делают для людей. В первую очередь охраняют жилье. Только я категорически против, когда собака всю жизнь на цепи. Необходимо делать вольер и регулярно выгуливать собаку. В Бобруйске дворняга спасла общежитие от пожара. Рекс начал громко скулить и лаять. Когда хозяйка вышла в коридор, увидела клубы дыма.

Эта история произошла в Австралии. Трехлетняя девочка Аврора вышла на прогулку из своего дома в сельской местности. За ней увязался семейный пес Макс. Когда люди спохватились, что девочки нет, начали ее искать. На ночь поиски были приостановлены и продолжились на следующий день. Ребенок был найден в двух километрах от дома. Глухой 17-летний Макс провел все это время рядом с девочкой и охранял её. Всю ночь Аврора проспала в объятиях собаки, и это защитило ее от ночного холода.

Всем известна история Хатико. Таких примеров много в разных странах, в том числе в Беларуси. Собака – преданный друг. Певица Ёлка говорит: «А собака тебе показывает, что можно любить кого-то больше себя и ставить чьи-то интересы впереди своих — и это тоже круто. Поэтому, да — животные преподают нам уроки».

Татьяна СОКОЛОВА