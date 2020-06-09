Новым главным архитектором Минской области стал 36-летний могилевчанин. Что о нем известно?

Источник материала: Tut.by

На пост главного архитектора Минской области недавно был назначен бывший главный архитектор Могилевской области Алексей Новиков. Об этом REALTY.TUT.BY сообщили источники. Информацию также подтвердили в Миноблисполкоме.



Фото со страницы Алексея Новикова в фейсбуке

Должность главного архитектора Минской области вакантна с декабря 2019 года, когда этот пост по собственному желанию покинул Вадим Николаенко. Как сообщали собеседники портала, на эту должность еще в начале года был согласован Алексей Новиков. И вот не так давно он приступил к работе.

Алексею Новикову 36 лет. До 2019 года занимал пост главного архитектора Могилевской области.

— Нормальный, неравнодушный человек. Имеет высшее архитектурное образование. В министерстве архитектуры и строительства его тоже знают с положительной стороны, — описывает Новикова один из собеседников портала.

Отметим, что на прошлой неделе министром строительства и архитектуры был тоже назначен молодой могилевский чиновник. Им стал 39-летний зампред облисполкома Руслан Пархамович.

Почему главный архитектор — это не самая завидная должность

Проблема заключается в том, что главный архитектор — не самая завидная должность с точки зрения соотношения ответственности и оплаты труда. Как мы уже не раз писали, архитекторы часто не принимают каких-то глобальных решений, но потом несут за эти (чужие) решения ответственность.

Условно говоря, если инвестор хочет освоить какой-нибудь участок, он зачастую действует следующим образом: присматривает землю, заказывает эскиз проекта, идет с этим эскизом наверх и рассказывает, какое хорошее здание построит. Если там соглашаются, то мнение главного архитектора уже никто не спрашивает. А спорить с нанимателем — себе дороже. Когда же этот объект начинает критиковать общественность — бочки катятся в первую очередь на главного архитектора.

В маленьких же районных центрах влияния у архитекторов еще меньше. Это происходит из-за отсутствия разных центров силы в тамошней вертикали, отсутствия публичной дискуссии и волюнтаристских методов управления.

Кроме того, с недавнего времени в Беларуси практически не осталось должностей главных архитекторов как таковых. Как правило, в исполкомах эти люди занимают должности замов или специалистов в отделах по строительству или ЖКК, которые возглавляют строители или коммунальники. При такой раскладке большого влияния они там не имеют.