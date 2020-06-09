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Поляки рассказали, сколько в стране легально работает белорусов
Источник материала: Tut.by
В Польше работает почти 42 тысячи белорусов, сообщает wyborcza.pl. Речь про наших соотечественников, которые подпадают под соцстрахование. В статистике не учитываются те, кто трудится нелегально или выполняют работу по контракту. То есть фактически число трудовых мигрантов из Беларуси может быть больше.
Издание отмечает, что около 72% от всех трудовых мигрантов, которые трудятся в Польше, составляют украинцы.
При этом с февраля по апрель этого года число иностранцев, которые подпадают под социальное страхование, сократилось почти на 48 тысяч человек.
Польша
Что говорят власти про трудовую миграцию
У властей неоднозначное отношение к этому вопросу. 30 октября 2019 года Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова,
В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут уезжать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые из них уже включились в борьбу за белорусских специалистов. Это как минимум
Отметим, что президент за последние несколько лет неоднократно поднимал эту тему публично. К примеру, 19 октября 2018 года Александр Лукашенко на встрече со студентами гродненских вузов заявил, что не советует им уезжать из страны, потому что «всегда будете там людьми второго сорта».
14 августа 2018 года Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района
— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома. До этого о проблеме «ощутимой» трудовой миграции
К примеру, в 2018 году власти приняли решение
Напомним, в 2018 году анонсировалось, что в Беларуси
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В Польше работает почти 42 тысячи белорусов, сообщает wyborcza.pl. Речь про наших соотечественников, которые подпадают под соцстрахование. В статистике не учитываются...
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