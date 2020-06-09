Поляки рассказали, сколько в стране легально работает белорусов

Источник материала: Tut.by

В Польше работает почти 42 тысячи белорусов, сообщает wyborcza.pl. Речь про наших соотечественников, которые подпадают под соцстрахование. В статистике не учитываются те, кто трудится нелегально или выполняют работу по контракту. То есть фактически число трудовых мигрантов из Беларуси может быть больше.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Издание отмечает, что около 72% от всех трудовых мигрантов, которые трудятся в Польше, составляют украинцы.

При этом с февраля по апрель этого года число иностранцев, которые подпадают под социальное страхование, сократилось почти на 48 тысяч человек.

Польша входит в топ-5 стран, в которые белорусы чаще всего отравляются на заработки. Однако из-за пандемии и закрытых границ число трудовых мигрантов, по данным Департамента по гражданству и миграции МВД, число выезжающих на заработки сократилось в том числе и в Польшу.

Что говорят власти про трудовую миграцию

У властей неоднозначное отношение к этому вопросу. 30 октября 2019 года Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, заявил , что «силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет». «Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — сказал президент. По его словам, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут уезжать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые из них уже включились в борьбу за белорусских специалистов. Это как минимум Польша , Литва , Германия и Чехия . При этом Минздрав еще в начале 2019 года признавал проблему оттока кадров.

Отметим, что президент за последние несколько лет неоднократно поднимал эту тему публично. К примеру, 19 октября 2018 года Александр Лукашенко на встрече со студентами гродненских вузов заявил, что не советует им уезжать из страны, потому что «всегда будете там людьми второго сорта».

14 августа 2018 года Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома. До этого о проблеме «ощутимой» трудовой миграции говорили в Федерации профсоюзов: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

К примеру, в 2018 году власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители. Но позже заработки строителей понизили .

Напомним, в 2018 году анонсировалось, что в Беларуси создали рабочую группу, которая занялась подготовкой национальной миграционной стратегии. Как планируется, проект будет подготовлен до конца этого года. В рабочую группу вошли в том числе представители МВД, Минтруда, Федерации профсоюзов.