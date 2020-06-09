Под Жлобином поисковики нашли остатки штурмовика Ил-2

Источник материала: Tut.by

В районе Жлобина поисковики обнаружили и начали извлекать из-под земли остатки штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной. Предположительно, самолет был сбит в 1944 году, во время операции «Багратион». Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале.



Источник: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

Поисками штурмовика занимались специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона по наводке местных жителей.

Из земли уже удалось достать часть винта и фюзеляжа, а также элемент одной из крыльевых пушек. Штурмовик оказался двухместным, и после извлечения основной части самолета поисковики смогут изучить останки пилота и бортстрелка.



Источник: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси



Источник: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

Ил-2 — самый массовый боевой самолет Великой Отечественной. В отличие от большинства моделей того времени, штурмовик имел бронекорпус (а не просто усиление отдельными листами брони), что неплохо помогало от огня стрелкового оружия и пулеметов винтовочного калибра.