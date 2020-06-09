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Под Жлобином поисковики нашли остатки штурмовика Ил-2

09.06.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В районе Жлобина поисковики обнаружили и начали извлекать из-под земли остатки штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной. Предположительно, самолет был сбит в 1944 году, во время операции «Багратион». Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале.


Источник: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

Поисками штурмовика занимались специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона по наводке местных жителей.

Из земли уже удалось достать часть винта и фюзеляжа, а также элемент одной из крыльевых пушек. Штурмовик оказался двухместным, и после извлечения основной части самолета поисковики смогут изучить останки пилота и бортстрелка.


Источник: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

Источник: телеграм-канал Министерства обороны Беларуси

Ил-2 — самый массовый боевой самолет Великой Отечественной. В отличие от большинства моделей того времени, штурмовик имел бронекорпус (а не просто усиление отдельными листами брони), что неплохо помогало от огня стрелкового оружия и пулеметов винтовочного калибра.

 
 
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Вероятнее всего, самолет был сбит в 1944 году.
 
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