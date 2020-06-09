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Пес в порыве веселья сбросил свою хозяйку с кресла

09.06.2020 17:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес в порыве веселья сбросил свою хозяйку с кресла

Видеоролик с участием золотистого ретривера, сбросившего свою хозяйку с кресла в порыве радости, набирает популярность в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина сидит в кресле, к ней подбегает золотистый ретривер, затем в комнату врывается еще один, запрыгивает на хозяйку – они вместе опрокидываются.

В описании к видео сообщается, что каждое утро эти две собаки бегут приветствовать свою хозяйку, однако во время одного из таких ритаулов один ее питомец сделал это с таким энтузиазмом, что опрокинул кресло, на котором она сидела.

Сообщается также, что ни женщина, ни ее пес не пострадали.

Фото: pixabay

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Видеоролик с участием золотистого ретривера, сбросившего свою хозяйку с кресла в порыве радости, набирает популярность в соцсетях. На кадрах видно, как женщина...
 
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