Благоустройство дорог, трудовые отношения, электроэнергия: проблемы граждан выслушали помощники Президента

Источник материала: ОНТ

Благоустройство дорог и дворовых территорий, трудовые отношения, состояние памятников – одним словом все, что волнует людей. Сегодня на звонки граждан отвечал помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Брестчане пожаловались на плохую инфраструктуру железнодорожной станции «Брест-Полесский». Она расположена в городской черте. В день здесь останавливаются около десяти пригородных поездов. Наплыв людей в основном утром и вечером, когда все возвращаются с работы и дач. Магазинов и банкоматов нет, ближайшая торговая точка на другой стороне железной дороги. В обход – это большой отрезок пути.

Помощник Президента тут же поручает изучить вопрос местным властям и найти решение проблемы. За три часа прямой линии к Анатолию Маркевичу обратилось более двадцати человек. Звонили со всей области. Просьбы разные. Это и капитальный ремонт домов, и сельские с дороги и даже соседские пчелы.

Анатолий Маркевич, помощник Президента – инспектор по Брестской области: «Людей интересуют те проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно. Мы услышали вопросы, связанные с благоустройством. Очень хорошо, что у людей такая жизненная позиция. Люди переживают за то место, где они проживают. Но есть вопросы, которые требуют внимания жилищно-коммунального хозяйства. Видим понимание абсолютное. Где-то что-то упускается в общем масштабе, но люди подсказывают и надо правильно реагировать на эти подсказки».

А вот в Витебской области жители Лиозно много раз обращались с другой просьбой – установить в жилом доме электрическое отопление. Но в ответ всегда получали отказ. Причина – недостаточная мощность электросети. Семья Гукаловых на зиму заготавливает минимум четыре машины дров и еще пару тонн брикета. Другого способа отопить жильё у них нет. Рядом ни газа, ни центральной тепломагистрали. На улице обновили все электропровода, и семья рассчитывала перейти на электроотопление. Но их надежды также не оправдались.

Галина Гукалова, житель д.Зубки Лиозненского района: «Сложно в нашем возрасте отапливать дом дровами, большой дом и брикетом, вытаскивать эту золу и тем более котёл стоит в подвале, это туда спускаться, а нам восьмой десяток».

На улице, где живут пенсионеры, 54 дома, но 20 из них зимой пустует. Этот факт энергетики в расчёт не взяли. Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич потребовал от местных властей более активного участия в решение этого вопроса. Коллективное обращение поступило из Лиозненского района. Сразу несколько семей обратились с просьбой установить электрокотёл. Из 216 желающих добро получила только каждая вторая семья.

Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области: «Ну конечно, по вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно уделить на сегодня большое внимание и в области, и в целом выработать уже какой-то нормативный документ, по которому можно будет проводить работы».

Прямые телефонные линии продолжаются. Завтра поможет разобраться в вопросах инспектор по Минску – Виталий Прима. Тема сообщений может быть различной, от социально-экономической, до общественно-политической. При необходимости для более эффективного решения проблемы, помощники Президента готовы выехать на места.

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