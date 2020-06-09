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Инклюзивная кофейня открылась в Минске

09.06.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инклюзивная кофейня открылась в Минске

Недавно в Минске открылась небольшая, но особенная кофейня. Заведение инклюзивное, то есть полностью доступно для людей с ограниченными возможностями. Все сотрудники – тоже с особыми потребностями.

Руководитель проекта «Инклюзивный бариста» Александр Авдевич несколько лет работал над идеей. А помог ее воплотить в жизнь Белагропромбанк, предоставив помещение в аренду на льготных условиях.

Планируется, что инклюзивные кофейни появятся по всей стране. А пока пообщаться и выпить чашку ароматного кофе со свежими круассанами можно без любых ограничений и прямо в центре Минска – на Романовской Слободе, 8 с 9 до 7 вечера.


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Теги: Минск
 
 
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Недавно в Минске открылась небольшая, но особенная кофейня. Заведение инклюзивное, то есть полностью доступно для людей с ограниченными возможностями. Все...
 
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