Инклюзивная кофейня открылась в Минске

Источник материала: ОНТ

Недавно в Минске открылась небольшая, но особенная кофейня. Заведение инклюзивное, то есть полностью доступно для людей с ограниченными возможностями. Все сотрудники – тоже с особыми потребностями.

Руководитель проекта «Инклюзивный бариста» Александр Авдевич несколько лет работал над идеей. А помог ее воплотить в жизнь Белагропромбанк, предоставив помещение в аренду на льготных условиях.

Планируется, что инклюзивные кофейни появятся по всей стране. А пока пообщаться и выпить чашку ароматного кофе со свежими круассанами можно без любых ограничений и прямо в центре Минска – на Романовской Слободе, 8 с 9 до 7 вечера.





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