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Всё начиналось с кукол. В Слуцке запустили полезный проект для людей с инвалидностью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Слуцке запущен проект для людей с ограниченными возможностями. Здесь была открыта швейная мастерская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основная цель – дать каждому возможность быть реализованным, обеспечить рабочим местом.
Пока это только одна комната с необходимым оборудованием и соответствующими материалами. Но в планах – расширение.
Когда начинаете долгое путешествие, вы никогда не знаете, куда оно вас приведет. Так можно описать работу этой мастерской для людей с ограниченными возможностями в Слуцке.
Ее открыла Мария Ванкевич. Она является председателем местного филиала Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым людям с ограниченными возможностями. Здесь желающих обучают швейным навыкам. Однако работа началась с очень необычного занятия.
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Новости Беларуси. В Слуцке запущен проект для людей с ограниченными возможностями. Здесь была открыта швейная мастерская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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