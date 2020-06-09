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Всё начиналось с кукол. В Слуцке запустили полезный проект для людей с инвалидностью

09.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Слуцке запущен проект для людей с ограниченными возможностями. Здесь была открыта швейная мастерская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основная цель – дать каждому возможность быть реализованным, обеспечить рабочим местом.

Пока это только одна комната с необходимым оборудованием и соответствующими материалами. Но в планах – расширение.

Вадим Смоляк высоко оценил производственный процесс.

Всё начиналось с кукол. В Слуцке запустили полезный проект для людей с инвалидностью

Когда начинаете долгое путешествие, вы никогда не знаете, куда оно вас приведет. Так можно описать работу этой мастерской для людей с ограниченными возможностями в Слуцке.

Всё начиналось с кукол. В Слуцке запустили полезный проект для людей с инвалидностью

Ее открыла Мария Ванкевич. Она является председателем местного филиала Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым людям с ограниченными возможностями. Здесь желающих обучают швейным навыкам. Однако работа началась с очень необычного занятия.

Всё начиналось с кукол. В Слуцке запустили полезный проект для людей с инвалидностью

Подробнее – в видеоматериале.

Люди в материале: Вадим Смоляк, Мария Ванкевич

 
 
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Новости Беларуси. В Слуцке запущен проект для людей с ограниченными возможностями. Здесь была открыта швейная мастерская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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