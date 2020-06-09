ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новости экономики за 09.06.2020

09.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В какой степени готовности сейчас находится второй энергоблок БелАЭС, какое производство наладит новый резидент «Великого камня» и что изменится в программе переподготовки водителей?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПЯТУЮ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДИМЫХ В БЕЛАРУСИ ОВОЩЕЙ ДАЮТ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

3265 действующих крестьянских хозяйств по состоянию на начало 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белстат» рассказал о тех, кто обеспечивает наш стол продуктами.

Новости экономики за 09.06.2020

За последние 9 лет количество таких хозяйств увеличилось на треть, а их доля в общем объеме производства сельхозпродукции с 1 % выросла почти до 3 %.

В основном, свыше 70 % фермеров занимаются растениеводством. На их полях растет пятая часть всего объема производимых в стране овощей и более 7 % картофеля.

Новости экономики за 09.06.2020

А вот в животноводстве частные хозяйства не сильны: менее 1 % в общей реализации скота и птицы и только 0,4 % в общем производстве молока.

ЧАРТЕРЫ В ТУРЦИЮ НАЧНУТ ЛЕТАТЬ С 1 ИЮЛЯ

Теперь уже точно. Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля. Кроме Минска, полеты будут выполняться и из региональных аэропортов Гомеля, Гродно, Могилева, Бреста и Витебска.

Новости экономики за 09.06.2020

Читайте также:

Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %

Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья

В Беларуси пересмотрят программу подготовки водителей. Какие новшества хотят внести?

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В какой степени готовности сейчас находится второй энергоблок БелАЭС, какое производство наладит новый резидент «Великого камня» и что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США не прекращаются погромы: 11 человек погибли в стычках с полицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика