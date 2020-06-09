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В США не прекращаются погромы: 11 человек погибли в стычках с полицией

09.06.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США не прекращаются погромы: 11 человек погибли в стычках с полицией

В стране не прекращаются погромы. В стычках с полицией уже погибли 11 человек, раненых – десятки. 

Протесты против расизма быстро переросли в беспорядки, сопровождаемые грабежами и столкновениями со стражами порядка. Во многих городах ситуация вышла из-под контроля, ни полиция, ни национальная гвардия не справляются с хаосом. Люди вынуждены защищать свое имущество с оружием в руках. При этом большинство американцев считают, что ситуация в их стране стала неуправляемой.   

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В стране не прекращаются погромы. В стычках с полицией уже погибли 11 человек, раненых – десятки.  Протесты против расизма быстро переросли в беспорядки,...
 
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