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В США не прекращаются погромы: 11 человек погибли в стычках с полицией
Источник материала: ОНТ
В стране не прекращаются погромы. В стычках с полицией уже погибли 11 человек, раненых – десятки.
Протесты против расизма быстро переросли в беспорядки, сопровождаемые грабежами и столкновениями со стражами порядка. Во многих городах ситуация вышла из-под контроля, ни полиция, ни национальная гвардия не справляются с хаосом. Люди вынуждены защищать свое имущество с оружием в руках. При этом большинство американцев считают, что ситуация в их стране стала неуправляемой.
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В стране не прекращаются погромы. В стычках с полицией уже погибли 11 человек, раненых – десятки. Протесты против расизма быстро переросли в беспорядки,...
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