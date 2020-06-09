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Лукашенко о предвыборной гонке: Демократия демократией, но беспредела быть не должно
09.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сохранить стабильность в стране – главная задача в период предвыборной кампании. Сегодня об этом президент Беларуси Александр Лукашенко говорил с представителями силовых структур, передает «МИР 24».
Сейчас кандидаты в президенты собирают подписи за право участия в выборах. Однако
«Мы имеем дело с современными в кавычках предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Демократия демократией, но беспредела быть не должно и не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, в Западной Европе как супердемократичных государствах, которые нас поучали демократии, как обошлись с протестующими. Главная задача – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок, то, что от вас требует Конституция и закон», – подчеркнул глава государства.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
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Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Главная задача в период предвыборной кампании, по мнению белорусского лидера, – сохранить стабильность в...
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