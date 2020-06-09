Лукашенко о предвыборной гонке: Демократия демократией, но беспредела быть не должно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранить стабильность в стране – главная задача в период предвыборной кампании. Сегодня об этом президент Беларуси Александр Лукашенко говорил с представителями силовых структур, передает «МИР 24».

Сейчас кандидаты в президенты собирают подписи за право участия в выборах. Однако работа инициативных групп порой превращается в несанкционированные митинги. Это провоцирует дестабилизацию порядка в стране, которую допустить нельзя, заявил Лукашенко.

«Мы имеем дело с современными в кавычках предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Демократия демократией, но беспредела быть не должно и не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, в Западной Европе как супердемократичных государствах, которые нас поучали демократии, как обошлись с протестующими. Главная задача – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок, то, что от вас требует Конституция и закон», – подчеркнул глава государства.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.