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На пути железнодорожном будь предельно осторожным

09.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На пути железнодорожном будь предельно осторожным

Железная дорога является зоной повышенной опасности. К сожалению, именно она привлекает подростков и детей для игр, прогулок и забав. С наступлением летних каникул, когда ребята часто остаются без присмотра взрослых и предоставлены сами себе, необходимо уделить особое внимание предупреждению несчастных случаев на железной дороге.

Пренебрегая существующими запретами, некоторые ребята забираются под вагоны, цепляются за автосцепки и подножки вагонов, переходят железнодорожный путь на красный свет светофора и в неустановленном месте… Шалость и невнимательность не остается безнаказанной, дети получают травмы. 

Напомните детям элемен-тарные правила поведения на железнодорожных путях:

►нельзя стоять близко к краю платформы при приближении поезда;

►запрещено забираться под вагоны;

►переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, переездами;

►нельзя устраивать игры вблизи железнодорожного полотна;

►перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии поезда встречного направления;

►при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии подвижного состава по соседнему пути, продолжать переход.


На пути железнодорожном будь предельно осторожным

Также запрещается:

  • использовать наушники и мобильные телефоны, переходя железнодорожные пути;
  • проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;
  • оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
  • выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;
  • прыгать с платформы на железнодорожные пути;
  • переходить через железно-дорожные пути перед близко стоящим поездом;
  • подлезать под вагоны и перелазить через автосцепки для прохода через путь;
  • проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
  • пересекать железнодорожные переезды на красный свет светофора.

 Никакие старания и действия работников железнодорожного транспорта не обеспечат безопасность граждан на железнодорожных путях. Нужно помнить: наша жизнь зависит от нас самих.

В.Г. Болондзь,

инженер дистанции пути.   

 
 
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Железная дорога является зоной повышенной опасности. К сожалению, именно она привлекает подростков и детей для игр, прогулок и забав. С наступлением летних...
 
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