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На пути железнодорожном будь предельно осторожным
09.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Железная дорога является зоной повышенной опасности. К сожалению, именно она привлекает подростков и детей для игр, прогулок и забав. С наступлением летних каникул, когда ребята часто остаются без присмотра взрослых и предоставлены сами себе, необходимо уделить особое внимание предупреждению несчастных случаев на железной дороге.
Пренебрегая существующими запретами, некоторые ребята забираются под вагоны, цепляются за автосцепки и подножки вагонов, переходят железнодорожный путь на красный свет светофора и в неустановленном месте… Шалость и невнимательность не остается безнаказанной, дети получают травмы.
Напомните детям элемен-тарные правила поведения на железнодорожных путях:
►нельзя стоять близко к краю платформы при приближении поезда;
►запрещено забираться под вагоны;
►переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, переездами;
►нельзя устраивать игры вблизи железнодорожного полотна;
►перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии поезда встречного направления;
►при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии подвижного состава по соседнему пути, продолжать переход.
Также запрещается:
Никакие старания и действия работников железнодорожного транспорта не обеспечат безопасность граждан на железнодорожных путях. Нужно помнить: наша жизнь зависит от нас самих.
В.Г. Болондзь,
инженер дистанции пути.
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Железная дорога является зоной повышенной опасности. К сожалению, именно она привлекает подростков и детей для игр, прогулок и забав. С наступлением летних...
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