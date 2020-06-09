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Витебские специалисты устанавливают причину пожара в жилом доме по проспекту Фрунзе

09.06.2020 19:54 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Там  накануне была спасена пенсионерка. ЧП случилось утром. К моменту приезда спасателей из квартиры на втором этаже шел густой дым. В одной из комнат огнеборцы обнаружили 95-летнюю бабушку. Ее передали в руки медиков, а после осмотра врачей женщину отвезли в больницу. С верхних этажей были эвакуированы 18 человек, в том числе и дети. Огонь сильно повредил имущество квартиры, закоптил стены и потолок. 

 
 
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Там  накануне была спасена пенсионерка. ЧП случилось утром. К моменту приезда спасателей из квартиры на втором этаже шел густой дым. В одной из комнат огнеборцы...
 
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