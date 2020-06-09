Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебские специалисты устанавливают причину пожара в жилом доме по проспекту Фрунзе Там накануне была спасена пенсионерка. ЧП случилось утром. К моменту приезда спасателей из квартиры на втором этаже шел густой дым. В одной из комнат огнеборцы...

Там накануне была спасена пенсионерка. ЧП случилось утром. К моменту приезда спасателей из квартиры на втором этаже шел густой дым. В одной из комнат огнеборцы обнаружили 95-летнюю бабушку. Ее передали в руки медиков, а после осмотра врачей женщину отвезли в больницу. С верхних этажей были эвакуированы 18 человек, в том числе и дети. Огонь сильно повредил имущество квартиры, закоптил стены и потолок.