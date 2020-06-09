В Беловежской Пуще куница вломилась в птичий домик и съела птенцов

Источник материала: Виртуальный Брест

Впервые за много лет наблюдений в Пуще фотоловушка сняла момент, как лесная куница сбросила крышку птичьего домика и полакомилась птенцами, сообщает сайт Нацпарка.





Лесная куница — находчивый хищник. Зверек хорошо приспособлен для поиска птичьих гнезд, обитатели которых составляют значительную часть его рациона. Куница метр за метром обследует свой территориальный участок и периодически посещает «отмеченные на своей карте» места.

По данным фотоловушек можно наблюдать, что к гнездовьям, которые не удалось «взломать с ходу», она может приходить снова и снова, пока не совершит задуманное.