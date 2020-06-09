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В Подмосковье задержан мужчина, который ограбил салон сотовой связи

09.06.2020 20:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В арсенале медицинская маска, бельевая веревка и деревянная скалка.  Новый вид современного грабителя.  В Подмосковье полиция задержала мужчину, который ограбил  салон сотовой связи. 34-летний житель Подольска в  маске зашел в помещение магазина и попросил менеджера по продажам показать мобильный телефон. Когда продавец стал искать товар, клиент ударил его несколько раз скалкой по голове, связал веревкой и похитил из кассы 35 тысяч российских рублей и 21 телефон, после этого скрылся. В общем вышло 340 тысяч российских рублей. Нашли нападавшего полицейские благодаря  камерам наблюдения. Вскоре силовики наведались домой к мужчине. В ходе обыска квартиры фигуранта обнаружено и изъято было всего 30 тысяч. Задержанный пояснил, что похищенное он продал на одном из московских рынков, а полученные деньги потратил на себя. 

 
 
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В арсенале медицинская маска, бельевая веревка и деревянная скалка.  Новый вид современного грабителя.  В Подмосковье полиция задержала мужчину, который ограбил ...
 
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