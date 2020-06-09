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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Подмосковье задержан мужчина, который ограбил салон сотовой связи В арсенале медицинская маска, бельевая веревка и деревянная скалка. Новый вид современного грабителя. В Подмосковье полиция задержала мужчину, который ограбил ...

В арсенале медицинская маска, бельевая веревка и деревянная скалка. Новый вид современного грабителя. В Подмосковье полиция задержала мужчину, который ограбил салон сотовой связи. 34-летний житель Подольска в маске зашел в помещение магазина и попросил менеджера по продажам показать мобильный телефон. Когда продавец стал искать товар, клиент ударил его несколько раз скалкой по голове, связал веревкой и похитил из кассы 35 тысяч российских рублей и 21 телефон, после этого скрылся. В общем вышло 340 тысяч российских рублей. Нашли нападавшего полицейские благодаря камерам наблюдения. Вскоре силовики наведались домой к мужчине. В ходе обыска квартиры фигуранта обнаружено и изъято было всего 30 тысяч. Задержанный пояснил, что похищенное он продал на одном из московских рынков, а полученные деньги потратил на себя.