Жека Красава Савин – о том, как жил в Беларуси

Главный русскоязычный футбольный блогер Евгений Савин почти всю весну провел в деревне Брановичи, что в четырех километрах под Слуцком. Там Красава вместе с женой и детьми почти два месяца находился на самоизоляции у родителей своей супруги. На днях Красава вернулся в Москву и созвонился с Александром Ивулиным, чтобы поделиться впечатлениями от жизни в Беларуси, рассказать о не состоявшемся суде с экс-агентом Александра Глеба и сделать прогноз на выборы президента в РБ.





Вы просто обязаны увидеть его эмоции.