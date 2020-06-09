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Жека Красава Савин – о том, как жил в Беларуси

09.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский топ-блогер кайфанул.

Главный русскоязычный футбольный блогер Евгений Савин почти всю весну провел в деревне Брановичи, что в четырех километрах под Слуцком. Там Красава вместе с женой и детьми почти два месяца находился на самоизоляции у родителей своей супруги. На днях Красава вернулся в Москву и созвонился с Александром Ивулиным, чтобы поделиться впечатлениями от жизни в Беларуси, рассказать о не состоявшемся суде с экс-агентом Александра Глеба и сделать прогноз на выборы президента в РБ. 

Вы просто обязаны увидеть его эмоции.
 
 
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Российский топ-блогер кайфанул.
 
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