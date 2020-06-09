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Любовь к автомобильной марке довела двух жителей Новополоцка до криминала

09.06.2020 20:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Витебской милиции рассказали подробности дела о краже запчастей с машин БМВ. Установлено, что двое мужчин 30 и 25 лет были большими фанатами немецкой марки и очень тщательно следили за состоянием и внешним видом своих авто. Когда же на машине одного из них отвалился логотип, то его попросту решили взять с чужого авто. Для этого приятели отправилась в областной центр. 

Украденные детали к этому времени уже красовались на автомобилях подозреваемых. Правда, сейчас детали придется вернуть. Более того, теперь новополочанам придется ответить и перед законом - возбуждено уголовное дело. 

 
 
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В Витебской милиции рассказали подробности дела о краже запчастей с машин БМВ. Установлено, что двое мужчин 30 и 25 лет были большими фанатами немецкой марки и очень...
 
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