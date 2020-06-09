Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большой рейд по Припяти устроили инспекторы природоохраны Сотня километров водной глади и 14 нарушителей промысла. Большой рейд по Припяти устроили инспекторы природоохраны. Эта река извилиста, имеет множество затонов,...

Сотня километров водной глади и 14 нарушителей промысла. Большой рейд по Припяти устроили инспекторы природоохраны. Эта река извилиста, имеет множество затонов, богатых рыбой. А где ресурсы, там и браконьеры. Например, в Лунинецком районе сетевики наловили на уголовное дело. Их добычей стали 34 особи рыбы, а это 4 тысячи рублей. А в Столинском районе браконьеры не только рыбачили, но и выпивали. Когда один из них заметил рейдовую группу, то запрыгнул в машину и попытался скрыться. Как закончилась эта история и кто еще отличился, расскажетОбъяли необъятное - именно так можно сказать о двухдневном рейде, который провели сотрудники природоохраны на Припяти. Чтобы прочесать местность, на воде и на суше дежурили шесть инспекций из двух областей. Угодили в свои же сети 14 браконьеров. Как пример, в Лунинецком районе двое мужчин нарыбачили на уголовное дело. Их уловом стали 34 особи рыбы, а это весьма крупный ущерб природе - порядка 4 тысяч рублей.О беглеце инспекторы сообщили в ГАИ, а сами занялись его подельниками. Браконьеры выловили тремя сетями 78 особей рыбы. В отношении них уже возбуждено уголовное дело, ущерб природе составил 3,5 тысячи рублей. Что касается сбежавшего мужчины, его личность установлена. Теперь ему придется ответить не только за незаконное рыболовство, но и за ряд пренебрежений ПДД. Не остались без внимания защитников флоры и фауны и мелкие нарушители.А в следующей истории тоже обошлось без уголовных последствий. На гомельской стороне Припяти незаконный промысел развернула семейная пара - супруги прочесывали водную гладь 12-метровым бреднем, но день выдался не рыбным. Кстати, за время рейда инспекторы изъяли 20 сетей длиной свыше 600 метров. Так сказать, очистили водоемы.Народная молва сработала, а потому второй день рейда оказался не таким насыщенным на нарушителей. На Припяти рыбачит сотня рыбаков, а значит напомнить правила промысла было нелишним. Инспекторы вели профилактические беседы и предлагали людям добровольно сдать запрещенные орудия лова, если таковые имелись.