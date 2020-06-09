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Длиной почти 1300 километров. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей из Китая

09.06.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили во время досмотра грузового автомобиля.

Рыболовные сети были доставлены из Китая.

Длиной почти 1300 километров. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей из Китая

Длиной почти 1300 километров. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей из Китая

Судя по характеристикам, в Беларуси существует запрет на ввоз в страну подобной продукции и использование ее в рыболовном хозяйстве. Общая длина сетей составила более тысячи километров.

Длиной почти 1300 километров. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей из Китая

Павел Людчик, начальник отдела организации таможенного контроля Минской региональной таможни:
Было выявлено наличие рыболовных сетей. Фактически размеры ячеек значительно отличались от сведений, заявленных в товарно-сопроводительных документах. Эксперты таможенной лаборатории подтвердили данное предположение.

Длина данных рыболовных сетей составила порядка 1300 километров. Этой длины хватит, чтобы покрыть длину рек Днепр, Неман и половину Припяти, протекающих по территории Республики Беларусь.

Минской региональной таможней проводится дальнейшая проверка по данному факту.

Длиной почти 1300 километров. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей из Китая

Длиной почти 1300 километров. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей из Китая

Напомним, использовать рыболовные сети и другие орудия для добычи рыбы разрешено только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые включены в специальный перечень. Хранить подобный товар можно только при наличии лицензии.

Люди в материале: Павел Людчик

 
 
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Новости Беларуси. Минские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза рыболовных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обнаружили во время...
 
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