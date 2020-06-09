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Как не отравиться в жару?
Источник материала: ОНТ
Чтобы избежать отравлений в жару, достаточно соблюдать несколько правил,
Как отметила Алла Дашкевич, свыше 80% случаев кишечных инфекций обусловлено неправильным хранением или приготовлением пищи дома.
Меры безопасности следует соблюдать и во время отдыха на природе.
Также нужно помнить: употреблять пищу с истекшим сроком годности ни в коем случае нельзя.
ФОТО: pixabay.com
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Чтобы избежать отравлений в жару, достаточно соблюдать несколько правил, пишет БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии Республиканского центра...
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