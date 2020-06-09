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Как не отравиться в жару?

09.06.2020 19:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как не отравиться в жару?

Чтобы избежать отравлений в жару, достаточно соблюдать несколько правил, пишет БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Аллу Дашкевич.

Как отметила Алла Дашкевич, свыше 80% случаев кишечных инфекций обусловлено неправильным хранением или приготовлением пищи дома. 

Меры безопасности следует соблюдать и во время отдыха на природе. 

Также нужно помнить: употреблять пищу с истекшим сроком годности ни в коем случае нельзя. 

ФОТО: pixabay.com

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Чтобы избежать отравлений в жару, достаточно соблюдать несколько правил, пишет БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии Республиканского центра...
 
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