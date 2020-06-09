Как не отравиться в жару?

Источник материала: ОНТ

Чтобы избежать отравлений в жару, достаточно соблюдать несколько правил, пишет БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Аллу Дашкевич.

Как отметила Алла Дашкевич, свыше 80% случаев кишечных инфекций обусловлено неправильным хранением или приготовлением пищи дома.

Меры безопасности следует соблюдать и во время отдыха на природе.

Также нужно помнить: употреблять пищу с истекшим сроком годности ни в коем случае нельзя.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram