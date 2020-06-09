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Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

09.06.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах, а для нашей страны – повод гордиться продукцией этого предприятия.

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Производство «БелАЗ» 9 июня посетила глава Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова побывала в цехах предприятия.

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

С начала 2020 года, несмотря на сложную ситуацию в мировой логистике, здесь существенно диверсифицировали экспортные поставки – в первую очередь за счет увеличения доли стран дальнего зарубежья, а также освоения новых сегментов рынка горного оборудования.

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Здесь же говорили об инвестиционной деятельности. Есть варианты модернизации производства в ближайшие 5 лет. Ставка на выпуск карьерных самосвалов, подземной и строительно-дорожной техники. За огромным производством стоит и социальная ответственность. Один из приоритетов «БелАЗа» – обеспечение сотрудников доступным жильем.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах, а для нашей страны – повод гордиться продукцией этого предприятия. Производство...
 
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