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Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих

09.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих

Готовность Августовского канала к туристическому сезону обсудили в областном исполнительном комитете

С приходом лета на Августовском канале все больше гостей: люди приезжают, чтобы отвлечься от городской суеты, подышать свежим воздухом, прокатиться на велосипедах по берегу. Это означает только одно: внутренний туризм в регионе оживает. На рабочем совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, обсудили подготовку Августовского канала к новому туристическому сезону.
 
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих

 

– Эпидемиологическая обстановка отразилась на таком динамично развивающемся в нашем регионе секторе экономики, как туризм, – отметил Владимир Кравцов. – Но рано или поздно пандемия отступит, и туристический сезон будет открыт. Внутренний туризм уже постепенно оживает. Августовский канал должен быть готов в любой момент достойно принять гостей.
 
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих


РАЗВИТИЕ СЕТИ ВЕЛОМАРШРУТОВ

Как рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, все, кто ответственен за поддержание порядка на канале, уже провели ряд мероприятий, чтобы у приезжающих сюда гостей сложилось приятное впечатление об отдыхе.
 
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих
 
 
– На Августовском канале сделано многое для интересного, активного и комфортного отдыха туристов: проложены веломаршруты, оборудованы уютные места отдыха, работают пункты проката и обслуживания велосипедов, открыт туристско-информационный центр в поселке Сопоцкин, – рассказал он. – Все это должно цельно и слаженно работать, поддерживаться в порядке.
 
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих
 
На совещании озвучили предложения по развитию канала и наведению порядка. Большинство касалось сети веломаршрутов. Ее планируют развить, продлив от причала в деревне Радзивилки до деревни Соничи, чтобы велосипедисты могли прокатиться вдоль всей белорусской части Августовского канала. На маршруте хотят оборудовать зону отдыха, а сам причал в Радзивилках по возможности отремонтировать. Поднимался вопрос и о том, чтобы обустроить новое место отдыха на шлюзе Немново. Речь шла и о других местах отдыха, велодорожках, которые нужно привести в порядок, ремонте мостов, дорог в районе Августовского канала, установке дорожных знаков.
 
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих

В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДЕ

Большой популярностью у гостей парка пользуются прогулки на теплоходе и катание на катерах, отметили на совещании. В течение года на Августовском канале появится новое маломерное судно для развлечения туристов. Был объявлен тендер, проходили торги. Изначально в них участвовали восемь стран, включая Турцию, Россию, Южную Африку, а сейчас остались два представителя из Польши и Украины. В ближайшее время окончательно решат, где будет изготавливаться новое судно для катания туристов по Августовскому каналу, и сразу после завершения торгов приступят к реализации проекта. Предположительно оно прибудет на Августовский канал к концу года.
 
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих

РЕКЛАМА для КЛИЕНТА

– Большая роль сегодня отводится рекламе и информированию, – отметил Владимир Кравцов. – У нас есть разработанные веломаршруты, пункты проката и обслуживания велосипедов, большой список услуг для интересного отдыха, но люди об этом могут быть недостаточно осведомлены. В этом плане нужно активно поработать: выстроить стратегию, чтобы о возможностях отдыха на Августовском канале хорошо знали жители не только нашего региона.
 
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих

 
При участии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы было разработано мобильное приложение «Маршруты Августовского канала». В сети есть сайт туристско-рекреационного парка, где постоянно обновляется информация для посетителей. В планах – разработать новые карты велосипедных маршрутов вдоль Августовского канала, чтобы туристам было легче ориентироваться и выбирать самые удобные и интересные для себя пути. А специалистам пунктов проката велосипедов предложат пройти специальное обучение, чтобы они хорошо знали и могли советовать своим клиентам, куда лучше всего отправиться на велосипедную прогулку.
 
Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих
Анна РАДЮК
Фото: Артем ТУРЛАЙ

 
 
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Готовность Августовского канала к туристическому сезону обсудили в областном исполнительном комитете С приходом лета на Августовском канале все больше гостей:...
 
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