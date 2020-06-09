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Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих
09.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Готовность Августовского канала к туристическому сезону обсудили в областном исполнительном комитете
С приходом лета на Августовском канале все больше гостей: люди приезжают, чтобы отвлечься от городской суеты, подышать свежим воздухом, прокатиться на велосипедах по берегу. Это означает только одно: внутренний туризм в регионе оживает. На рабочем совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, обсудили подготовку Августовского канала к новому туристическому сезону.
– Эпидемиологическая обстановка отразилась на таком динамично развивающемся в нашем регионе секторе экономики, как туризм, – отметил Владимир Кравцов. – Но рано или поздно пандемия отступит, и туристический сезон будет открыт. Внутренний туризм уже постепенно оживает. Августовский канал должен быть готов в любой момент достойно принять гостей.
Как рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, все, кто ответственен за поддержание порядка на канале, уже провели ряд мероприятий, чтобы у приезжающих сюда гостей сложилось приятное впечатление об отдыхе.
– На Августовском канале сделано многое для интересного, активного и комфортного отдыха туристов: проложены веломаршруты, оборудованы уютные места отдыха, работают пункты проката и обслуживания велосипедов, открыт туристско-информационный центр в поселке Сопоцкин, – рассказал он. – Все это должно цельно и слаженно работать, поддерживаться в порядке.
На совещании озвучили предложения по развитию канала и наведению порядка. Большинство касалось сети веломаршрутов. Ее планируют развить, продлив от причала в деревне Радзивилки до деревни Соничи, чтобы велосипедисты могли прокатиться вдоль всей белорусской части
В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДЕ
Большой популярностью у гостей парка пользуются прогулки на теплоходе и катание на катерах, отметили на совещании. В течение года на Августовском канале появится новое маломерное судно для развлечения туристов. Был объявлен тендер, проходили торги. Изначально в них участвовали восемь стран, включая Турцию, Россию, Южную Африку, а сейчас остались два представителя из Польши и Украины. В ближайшее время окончательно решат, где будет изготавливаться новое судно для катания туристов по Августовскому каналу, и сразу после завершения торгов приступят к реализации проекта. Предположительно оно прибудет на Августовский канал к концу года.
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– Большая роль сегодня отводится рекламе и информированию, – отметил Владимир Кравцов. – У нас есть разработанные веломаршруты, пункты проката и обслуживания велосипедов, большой список услуг для интересного отдыха, но люди об этом могут быть недостаточно осведомлены. В этом плане нужно активно поработать: выстроить стратегию, чтобы о возможностях отдыха на Августовском канале хорошо знали жители не только нашего региона.
При участии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы было разработано мобильное приложение «Маршруты Августовского канала». В сети есть сайт туристско-рекреационного парка, где постоянно обновляется информация для посетителей. В планах – разработать новые карты велосипедных маршрутов вдоль Августовского канала, чтобы туристам было легче ориентироваться и выбирать самые удобные и интересные для себя пути. А специалистам пунктов проката велосипедов предложат пройти специальное обучение, чтобы они хорошо знали и могли советовать своим клиентам, куда лучше всего отправиться на велосипедную прогулку.
Анна РАДЮК
Фото: Артем ТУРЛАЙ
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Новые веломаршруты и зоны отдыха, прогулки по воде. Что готовит Августовский канал в новом сезоне для туристов и отдыхающих
Готовность Августовского канала к туристическому сезону обсудили в областном исполнительном комитете С приходом лета на Августовском канале все больше гостей:...
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