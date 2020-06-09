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Саблю Пана Коханку и другие уникальные вещи Радзивиллов выставят в Несвижском замке

09.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Несвижском замке открывается грандиозная выставка. Уникальную экспозицию создавали несколько лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Саблю Пана Коханку и другие уникальные вещи Радзивиллов выставят в Несвижском замке

Основная тема – похоронная культура магнатского рода Радзивиллов. Посетители смогут увидеть семейные артефакты, найденные в склепе костела Божьего Тела.

Саблю Пана Коханку и другие уникальные вещи Радзивиллов выставят в Несвижском замке

Кстати, выставочный зал был подготовлен специально для экспозиции – стены были украшены уникальными гобеленами. Планируется, что экскурсию будут завершать в часовне. Здесь для посетителей установят экран, на котором будет транслироваться информация о магнатском роде.

Саблю Пана Коханку и другие уникальные вещи Радзивиллов выставят в Несвижском замке

Елена Фомченкова, заведующая отделом экспозиционно-выставочной и научной деятельности музея-заповедника «Несвиж»:
Идея эта возникла еще в 2018 году. Начало было положено, наверное, во время исследований крипты 2016-2017 годов. Для визуализации исследований у нас использованы фрагменты фотографий для того, чтобы можно было посмотреть, каким образом происходили эти исследования и кто в них участвовал.

Впервые на этой выставке будут экспонироваться фрагменты, открытые во время исследований крипты в костеле. Это сабля Пана Коханку.

Саблю Пана Коханку и другие уникальные вещи Радзивиллов выставят в Несвижском замке


Открытие выставки ожидается в конце июня. И сейчас в замке есть насыщенная программа для виртуального путешествия. На сайте музея можно посетить три бесплатных онлайн-экскурсии.

Люди в материале: Елена Фомченкова

 
 
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Новости Беларуси. В Несвижском замке открывается грандиозная выставка. Уникальную экспозицию создавали несколько лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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