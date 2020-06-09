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Саблю Пана Коханку и другие уникальные вещи Радзивиллов выставят в Несвижском замке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Несвижском замке открывается грандиозная выставка. Уникальную экспозицию создавали несколько лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основная тема – похоронная культура магнатского рода Радзивиллов. Посетители смогут увидеть семейные артефакты, найденные в склепе костела Божьего Тела.
Кстати, выставочный зал был подготовлен специально для экспозиции – стены были украшены уникальными гобеленами. Планируется, что экскурсию будут завершать в часовне. Здесь для посетителей установят экран, на котором будет транслироваться информация о магнатском роде.
Елена Фомченкова, заведующая отделом экспозиционно-выставочной и научной деятельности музея-заповедника «Несвиж»:
Впервые на этой выставке будут экспонироваться фрагменты, открытые во время исследований крипты в костеле. Это сабля Пана Коханку.
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Новости Беларуси. В Несвижском замке открывается грандиозная выставка. Уникальную экспозицию создавали несколько лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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