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Всех задержанных по делу Тихановского правозащитники признали политзаключенными
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники требуют незамедлительно освободить всех задержанных по «делу Тихановского» и провести объективное расследование действий сотрудников милиции на пикете в Гродно 29 мая. Соответствующее заявление
«Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование Сергея Тихановского, Евгения Розниченко, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика является политически мотивированным, а сами перечисленные лица — политическими заключенными», — говорится в заявлении.
В связи с этим правозащитники требуют от властей:
— незамедлительно освободить Сергея Тихановского, Евгения Розниченко, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика и прекратить их уголовное преследование.
— незамедлительного объективного независимого расследования действий сотрудников милиции и тех участников пикета, которые нарушили закон и права граждан, с обеспечением им всех уголовно-процессуальных гарантий.
Заявление подписали лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Белорусская ассоциация журналистов», «Белорусский документационный центр».
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Санкция ст. 342 предусматривает штраф, арест или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. По ст. 364 грозит арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.
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Белорусские правозащитники требуют незамедлительно освободить всех задержанных по «делу Тихановского» и провести объективное расследование действий...
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