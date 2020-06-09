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Всех задержанных по делу Тихановского правозащитники признали политзаключенными

09.06.2020 21:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники требуют незамедлительно освободить всех задержанных по «делу Тихановского» и провести объективное расследование действий сотрудников милиции на пикете в Гродно 29 мая. Соответствующее заявление разместил лишенный регистрации ПЦ «Вясна».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY
  • Как указывают правозащитники, пикет по сбору подписей в поддержку Тихановской, который прошел в Гродно 29 мая, был мирным, без нарушения закона и соответствовал требованиям национального законодательства и стандартам мирных собраний.
  • События, которые предшествовали задержанию, а именно: заявления действующего президента в адрес Тихановского, попытка создать конфликтную ситуацию на пикете со стороны нескольких женщин, демонстративное падение на землю милиционера и последующая реакция на инцидент государственных СМИ, позволяют сделать вывод. что в отношении Сергея Тихановского и инициативной группы Светланы Тихановской могла быть совершена провокация.
  • Анализ видеозаписей и свидетельства очевидцев позволяют сделать вывод, что оснований для задержания Тихановского не было. А это значит, что задержание его незаконно, потому к обвинению участников пикета в насилии в отношение сотрудников милиции в связи с осуществлением ими законной деятельности стоит подходить критично.

«Это позволяет нам заявить, что уголовное преследование Сергея Тихановского, Евгения Розниченко, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика является политически мотивированным, а сами перечисленные лица — политическими заключенными», — говорится в заявлении.

В связи с этим правозащитники требуют от властей:

— незамедлительно освободить Сергея Тихановского, Евгения Розниченко, Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика и прекратить их уголовное преследование.

— незамедлительного объективного независимого расследования действий сотрудников милиции и тех участников пикета, которые нарушили закон и права граждан, с обеспечением им всех уголовно-процессуальных гарантий.

Заявление подписали лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Белорусская ассоциация журналистов», «Белорусский документационный центр».

Напомним, 8 июня Сергею Тихановскому и еще семи лицам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

Санкция ст. 342 предусматривает штраф, арест или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. По ст. 364 грозит арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.

Накануне, 8 июня, постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси, депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс обратился к вице-председателю Европейской комиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой отреагировать на происходящие в Беларуси репрессии в отношении демонстрантов и представителей гражданского общества.

В ЕС потребовали от Беларуси безусловного освобождения блогера Тихановского и других активистов и отмены всех обвинений против них.

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусские правозащитники требуют незамедлительно освободить всех задержанных по «делу Тихановского» и провести объективное расследование действий...
 
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