Мнение: Вот он — боевой отряд по свержению власти!

В последнее время — что ни день, то обязательно совещание Александра Григорьевича с силовым блоком. Направо-налево звучат распоряжения разобраться, наказать, привлечь... То про кровавые сценарии вспомнит, то вовсе про боевиков.





9 июня тоже не стало исключением.





– Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей, — описывал ужасы Александр Григорьевич.





Вот уж поистине у страха глаза велики.





Смотришь на эти длинные очереди часами стоящих белорусов — и так и видишь вооруженные отряды боевиков с непреодолимым желанием устроить побоище на площади. И возглавляет их, конечно же, 81-летняя Галина Филипповна или же 63-летняя пенсионерка из Гродно , от одного только вида которой падают милиционеры.





Вот он — боевой отряд по свержению власти!













Фото Игорь Мелешко





Но это нам ситуация кажется комичной. Поверьте, в глазах Лукашенко каждый стоящий на подпись — уже готовый боевик для площади. Он смотрит на эти очереди — а видит картину вербовки в отряды сопротивления.





Потому что страшно. Страшно и тошно. Тошно, от того, что очень хорошо знает сегодняшнюю цену народной поддержки. По той же причине и страшно.





А что бывает, когда Александра Григорьевича «тошнит от демократии», известно.





— Чего так все удивляются: «як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете, — предупредил руководитель страны.





Да, все прекрасно понимают. За 26 лет ни у кого не осталось иллюзий. Дубину достали. Вот только спрятать собственный страх никак не получается.



