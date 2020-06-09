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Водитель такси с 2,9 промилле врезался в ограждение автостоянки в Минске

09.06.2020 21:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель такси въехал в ограждение автостоянки в Минске, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


По предварительной информации, днем 9 июня 41-летний водитель такси на улице Алтайской не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки.

Сотрудники ГАИ доставили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало 2,9 промилле алкоголя.

На нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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На нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.
 
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