Водитель такси с 2,9 промилле врезался в ограждение автостоянки в Минске

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель такси въехал в ограждение автостоянки в Минске, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





По предварительной информации, днем 9 июня 41-летний водитель такси на улице Алтайской не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки.

Сотрудники ГАИ доставили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало 2,9 промилле алкоголя.

На нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.