О чем говорит учащенный пульс и когда нужно насторожиться?

Источник материала: ОНТ

Учащенное сердцебиение указывает на наличие проблем со здоровьем и даже может предвещать раннюю смерть, выяснили ученые из Великобритании в результате исследования, пишет PLOS One.

Специалисты проанализировали данные свыше 500 тысяч человек из национального биобанка. Средний возраст пациентов – 57-58 лет. Пульс измеряли в состоянии покоя.

Как выяснилось, учащение пульса на 10 ударов в минуту увеличивает риск смерти в ближайшие девять лет на 22% у мужчин и на 19% у женщин. У людей, чей пульс в покое был выше 100 ударов в минуту, вероятность смерти в ближайшие годы возрастала на 60-70%.

При этом, утверждают исследователи, не всегда раннюю смерть вызывают сердечно-сосудистые заболевания. Учащенный пульс также предвещает смерть от онкологического заболевания.

Ученые не смогли объяснить, какой механизм лежит в основе данной взаимосвязи. По их предположениям, дело может быть в гормонах, которые регулируют работу иммунной системы и сердцебиение в состоянии покоя. Однако чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, необходимы дополнительные исследования.

ФОТО: pixabay.com

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