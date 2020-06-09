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О чем говорит учащенный пульс и когда нужно насторожиться?

09.06.2020 21:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О чем говорит учащенный пульс и когда нужно насторожиться?

Учащенное сердцебиение указывает на наличие проблем со здоровьем и даже может предвещать раннюю смерть, выяснили ученые из Великобритании в результате исследования, пишет PLOS One.

Специалисты проанализировали данные свыше 500 тысяч человек из национального биобанка. Средний возраст пациентов – 57-58 лет. Пульс измеряли в состоянии покоя. 

Как выяснилось, учащение пульса на 10 ударов в минуту увеличивает риск смерти в ближайшие девять лет на 22% у мужчин и на 19% у женщин. У людей, чей пульс в покое был выше 100 ударов в минуту, вероятность смерти в ближайшие годы возрастала на 60-70%. 

При этом, утверждают исследователи, не всегда раннюю смерть вызывают сердечно-сосудистые заболевания. Учащенный пульс также предвещает смерть от онкологического заболевания.

Ученые не смогли объяснить, какой механизм лежит в основе данной взаимосвязи. По их предположениям, дело  может быть в гормонах, которые регулируют работу иммунной системы и сердцебиение в состоянии покоя. Однако чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, необходимы дополнительные исследования.

ФОТО: pixabay.com

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Учащенное сердцебиение указывает на наличие проблем со здоровьем и даже может предвещать раннюю смерть, выяснили ученые из Великобритании в результате...
 
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