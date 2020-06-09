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Почему КНДР решила прекратить контакты с Республикой Корея?
Источник материала: СТВ
Конец связи. КНДР прекратила контакты с Республикой Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение власти приняли в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями антиправительственных агитационных листовок на Север.
Стоит отметить, это событие произошло спустя два года после первого в истории саммита США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, их переговоры состоялись в Сингапуре.
Бюро двусторонней телефонной связи, работавшее в Кэсоне, было создано по итогам беседы двух лидеров.
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Конец связи. КНДР прекратила контакты с Республикой Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение власти приняли в ответ на отправку...
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