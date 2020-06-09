Почему КНДР решила прекратить контакты с Республикой Корея?

Источник материала: СТВ

Конец связи. КНДР прекратила контакты с Республикой Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение власти приняли в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями антиправительственных агитационных листовок на Север.

Минувшей ночью Сеул сообщил, что Пхеньян перестал отвечать на звонки, в том числе и по военным каналам.









Стоит отметить, это событие произошло спустя два года после первого в истории саммита США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, их переговоры состоялись в Сингапуре.





Бюро двусторонней телефонной связи, работавшее в Кэсоне, было создано по итогам беседы двух лидеров.