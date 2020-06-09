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Почему КНДР решила прекратить контакты с Республикой Корея?

09.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Конец связи. КНДР прекратила контакты с Республикой Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение власти приняли в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями антиправительственных агитационных листовок на Север.

Минувшей ночью Сеул сообщил, что Пхеньян перестал отвечать на звонки, в том числе и по военным каналам.

Почему КНДР решила прекратить контакты с Республикой Корея?

Почему КНДР решила прекратить контакты с Республикой Корея?

Стоит отметить, это событие произошло спустя два года после первого в истории саммита США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, их переговоры состоялись в Сингапуре.

Почему КНДР решила прекратить контакты с Республикой Корея?

Бюро двусторонней телефонной связи, работавшее в Кэсоне, было создано по итогам беседы двух лидеров.

Люди в материале: Ким Чен Ын, Дональд Трамп

 
 
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Конец связи. КНДР прекратила контакты с Республикой Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение власти приняли в ответ на отправку...
 
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