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В Беларуси пройдут отборочные матчи ЧЕ по волейболу

09.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отборочный турнир к чемпионату Европы по волейболу среди женских команд пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси пройдут отборочные матчи ЧЕ по волейболу

Такое решение приняла Европейская конфедерация этого вида спорта. Наша страна примет поединки группы А, где соперницами белорусок будут сборные Эстонии и Швейцарии.

Отборочный турнир пройдет с 18 по 23 августа в Минске.

В Беларуси пройдут отборочные матчи ЧЕ по волейболу

А 11 июня состоится жеребьевка аналогичных соревнований среди мужских сборных. Беларусь претендует на право проведения одного из двух отборочных этапов.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Отборочный турнир к чемпионату Европы по волейболу среди женских команд пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое...
 
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