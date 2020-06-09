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В Беларуси пройдут отборочные матчи ЧЕ по волейболу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отборочный турнир к чемпионату Европы по волейболу среди женских команд пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение приняла Европейская конфедерация этого вида спорта. Наша страна примет поединки группы А, где соперницами белорусок будут сборные Эстонии и Швейцарии.
А 11 июня состоится жеребьевка аналогичных соревнований среди мужских сборных. Беларусь претендует на право проведения одного из двух отборочных этапов.
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Новости Беларуси. Отборочный турнир к чемпионату Европы по волейболу среди женских команд пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое...
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