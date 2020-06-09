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В Голливуде больше не будут снимать секс-сцены. Что случилось?!

09.06.2020 14:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ассоциация киноредакторов выпустила 22-страничный документ, запрещающий съемки секс-сцен в голливудском кинематографе. Об этом пишет Daily Mail.

Теперь эпизоды, которые предполагают тесный контакт между актерами, нужно переписать, вырезать из сценария или воссоздать их при помощи компьютерной графики. В документе говорится, что режиссеры и актеры должны проводить прослушивания через специальное стекло. Все это связано с тем, чтобы обеспечить максимальную защиту всех участников съемок в эпоху пандемии. На съемочных площадках даже появятся люди, следящие за исполнением всех требований безопасности, связанных с ковидом.

Скорее всего, производство фильмов, сериалов и музыки в Голливуде начнется уже с пятницы, 12 июня. Но для того, чтобы работы возобновились, придется получить разрешение от инспектора здравоохранения. На съемочных площадках ужесточат меры санитарного контроля: исчезнет шведский стол, введут обязательный масочный режим.

Daily Mail добавляет, что с марта киноиндустрия потеряла около десяти миллиардов долларов: закрылись кинотеатры, перенеслись показы, заморозились, съемки фильмов и сериалов, тысячи сотрудников оказались уволены, и многим сократили зарплаты.

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Ассоциация киноредакторов выпустила 22-страничный документ, запрещающий съемки секс-сцен в голливудском кинематографе. Об этом пишет Daily Mail. Теперь эпизоды,...
 
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