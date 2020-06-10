Прямую линию проведет помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима

Источник материала: ОНТ

Минску Виталий Прима" class="one-news__figure-img">

Выслушать каждого и помочь в решении насущных проблем. На этой неделе прямые линии проводят помощники Президента.

Сегодня на вопросы ответит инспектор по Минску Виталий Прима. Внести предложения по благоустройству, обсудить качество дорог или коммунальных услуг, узнать о надбавках – звонить можно по любому поводу. Разобраться с проблемами людей на местах – требование Главы государства для чиновников всех уровней.

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