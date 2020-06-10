Председатель Дубровенского райисполкома провел «прямую телефонную линию» с жителями района

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В районе продолжается еженедельное проведение телефонных линий. Основная их цель — прямое общение с жителями региона и принятие оперативных мер по разрешению поставленных вопросов. В прошедшую субботу на связи с жителями района был председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов. К нему обратилось шесть граждан. Тематика поступивших вопросов самая разная: как частного, так и общего плана, от улучшения жилищных условий до ремонта дорог.

Так, жители д.Парфенково просили подсыпать дорогу к их населенному пункту. Это поручено оперативно сделать ДРСУ-108, на чьем балансе находится дорога. Сразу два телефонных звонка поступило от населения аг.Сватошицы. Оба вопроса касались одной темы — ремонта заборов. Правда, в одном случае ограждение част­ного дома, а в другом — многоквартирного жилого дома. При строительстве агрогородка все заборы установили за счет государственных средств. И если ограждение возле двухэтажного жилого дома находится на балансе сельсовета, то его и отремонтируют за счет бюджетных средств. А вот ремонтом забора возле частного дома должны заниматься сами домовладельцы. Отвечая на звонок, поступивший из аг.Добрынь, председатель райисполкома порекомендовал звонившей написать заявление в ОАО «Команина» о возмещении ущерба за потраву огорода. В ходе прямой телефонной линии были даны и другие разъяснения по волнующим людей вопросам.

Спектр обращений на прямую телефонную линию — это своего рода барометр общественного мнения, определение среза проблем и вопросов, которые сегодня волнуют граждан. По каждому из обращений даны поручения соответствующим службам для оперативного решения проблем.

—Обращения граждан на прямые телефонные линии свидетельствуют о степени доверия местной власти. Ведь люди обращаются тогда, когда знают, что их услышат, по их проблеме будут приняты исчерпывающие меры.

Стараюсь сам чаще встречаться с жителями сельских населенных пунктов, бывать в трудовых коллективах, разговаривать с людьми. И этого требую от своих заместителей, — сказал Анатолий Лукашов, подводя итоги субботней прямой линии.

Светлана ШУРПАКОВА.