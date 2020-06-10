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Резидент «Великого камня» будет выпускать устройства для контроля над здоровьем

10.06.2020 08:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Резидент «Великого камня» будет выпускать устройства для контроля над здоровьем

Умные технологии, которые помогут следить за здоровьем, будут выпускать прямо под Минском. Это проект нового резидента Китайско-белорусского индустриального парка.

Компания, которая недавно зарегистрировалась в «Великом камне», намерена внедрять инновации в здравоохранение, образование и спорт электронные устройства для дистанционного мониторинга. Например, глюкометры, кардиогаджеты, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. Разработки можно будет использовать и в домашних условиях для самоконтроля.

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Умные технологии, которые помогут следить за здоровьем, будут выпускать прямо под Минском. Это проект нового резидента Китайско-белорусского индустриального...
 
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