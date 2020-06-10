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«Яндекс.Такси» будет блокировать водителей сервиса, которые превышают скорость

10.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусским водителям-лихачам из «Яндекс.Такси» будут ограничивать доступ к заказам на перевозку пассажиров, а злостных «гонщиков» — отстранят навсегда. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в пресс-службе сервиса.


Фото: Глеб Малофеев

Сегодня сервис «Яндекс.Такси» запустил в Минске и областных городах Беларуси технологию автоматического мониторинга скорости движения машин — это их собственная разработка.

Когда водитель выполняет заказ «Яндекс.Такси», технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения автомобиля. Эти данные сравниваются с разрешенной скоростью на конкретном участке дороги с помощью «Яндекс.Навигатора» — он используется для построения маршрутов.

Если таксист превышает скорость на «плюс десять к установленной», то система предупреждает его об этом через водительское приложение «Таксометр». При этом учитываются возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, такие аномалии отсекаются.

— После нескольких уведомлений водителю временно ограничивают доступ к заказам, а в случае повтора нарушений — его блокируют в системе. После можно выполнять заказы своего таксопарка или других приложений, но не через «Яндекс.Такси», — сообщили в пресс-службе.

Сервис тестировал эту технологию в апреле-мае этого года в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно. Результаты показали, что 78,2% водителей, которые систематически превышали скорость, отнеслись к предупреждениям внимательно и прекратили это делать уже после второго уведомления в «Таксометре».

Ожидается, что позже автоматического мониторинга скорости движения машин появится в других городах.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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После нескольких уведомлений водителю временно ограничивают доступ к заказам, а в случае повтора нарушений - его блокируют в системе. После можно выполнять заказы...
 
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