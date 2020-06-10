В Минске автомобиль сбил на велодорожке 10-летнюю девочку на самокате

Источник материала: ОНТ

Минске автомобиль сбил на велодорожке 10-летнюю девочку на самокате" class="one-news__figure-img">

В Минске легковое авто сбило ребенка, пересекавшего дорогу на самокате. Об этом сообщается в telegram-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, за рулем Nissan находилась девушка 1991 года рождения. Машина двигалась по ул. Городецкой и во время поворота на ул. Гинтова совершила наезд на девочку 2010 года рождения, пересекавшую проезжую часть по велодорожке на электросамокате на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения девочка была госпитализирована. По предварительным данным, у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, а также ушиб мягких тканей головы и ссадины.

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