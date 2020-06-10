Румыния может признать Россию враждебным государством









Агентство ссылается на проект национальной стратегии обороны страны на 2020–2024 годы, где в разделе «Угрозы» оказалась упомянута и Россия. В открытом доступе на сайте президента Румынии этот документ обнаружить не удалось. Копию документа опубликовало румынское отделение «Радио Свобода».





«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией... (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции) создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО»,— говорится в проекте (цитата по «РИА Новости»). Сообщается, что он был одобрен Высшим советом национальной обороны во главе с президентом Клаусом Йоханнисом и передан на утверждение в парламент страны. Новая стратегия национальной обороны Румынии вступит в силу, если будет утверждена обеими палатами парламента.





«Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы»,— заявил президент Румынии на заседании Высшего совета национальной обороны 27 мая.









В прежней версии стратегии от 2015 года, опубликованной на сайте президента Румынии, в разделе «Угрозы» Россия напрямую упомянута не была. Однако в других частях документа упоминались «ее действия в Черноморском регионе, посягающие на международное право, ставящие под сомнение международный порядок, сохраняющие замороженные конфликты и аннексию Крыма».





В 2019 году эксперты американской исследовательской корпорации RAND разработали стратегию сдерживания России в Черном море. По их мнению, НАТО и партнеры в регионе могут усилить сдерживание, развернув передовые системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии.