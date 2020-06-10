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«После рождения ребенка я стал для жены обслуживающим персоналом». Отвечает психолог
Источник материала: Tut.by
Нередкая история: читатель рассказывает о том, что после рождения ребенка их отношения с женой разладились, он почувствовал себя лишним, изменил супруге. Уже два года и автор письма, и его жена живут в подвешенном состоянии: не вместе, но и не в разводе. Какое решение принять и главное — как можно было бы избежать разрыва, рассказывает психолог.
— Мне 38 лет. С будущей женой познакомился в университете. Так как она на год старше меня, ее раньше отправили по распределению: я уехал с ней. Чтобы ей не было трудно одной, устроился там на работу, помог с оплатой жилья.
Вскоре мы построили квартиру, сделали ремонт. Все шло своим чередом: мы работали, любили друг друга и на тот момент были счастливы. По моим ощущениям, все изменилось после рождения дочери в 2012-м году. Вскоре я почувствовал себя обслуживающим персоналом, источником финансирования, все завертелось вокруг ребенка.
Надо сказать, что моя супруга была первой женщиной у меня, и после тридцати меня потянуло налево. Я понял, что не нагулялся в юности: тогда учился, занимался спортом, строил отношения с женой, а сейчас хочу наверстать.
В общем, со временем все стало известно. Супруга стала мстить, потребовала, чтобы я выписался из квартиры. Мне пришлось вернуться к родителям.
Мы решили развестись. Но жена почему-то не торопится это делать, хотя деньги на развод я ей дал.
Уже два года я в подвешенном состоянии и не могу создать семью снова. Мне жаль мою дочь, ведь я ее мало вижу и очень скучаю.
Я бы мог сам подать на развод, но боюсь, что супруга не захочет после этого, чтобы я видел дочку. Ведь, как я понимаю, ее поведение свидетельствует о том, что она хочет сохранить семью.
Как лучше быть в такой ситуации?
Ответ психолога:
— В супружеских взаимоотношениях важны забота, уважение и верность.
Когда между партнерами возникают какие-то трудности, их важно проговаривать и просить о том, что вам нужно. Не менее важно слышать своего партнера, когда он говорит о своих потребностях.
Часто при рождении ребенка акценты в семье смещаются. А так как женщина еще и вынашивает ребенка, она чувствует особенно сильную связь с ним. Но мужчине и женщине важно осознавать, что для здоровой семьи первичны отношения супругов как пары, и если у мамы и папы гармония в отношениях, то счастливы и дети.
Вы пишете, что у вас не получилось к этому прийти и вы с супругой решили развестись. Также вы говорите, что из-за этого вы не можете создать семью снова (как я вас понял, вы говорите о новых отношениях).
Но ведь у вас есть возможность подать на развод самостоятельно. По закону у вас есть право общаться с дочкой на таких же правах, как и у ее матери. Рекомендую вам открыто обсудить эту ситуацию с вашей супругой и договориться обо всем самостоятельно либо с помощью специалиста — психолога или медиатора.
Другой вопрос — возможно, у вас есть сомнения и страхи, которые останавливают перед принятием важного решения? Рекомендую вам от них избавляться, развивать уверенность в себе и брать ответственность за свою жизнь. Только так удастся не повторить негативный опыт прошлых отношений в новой семье.
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Уже два года и автор письма, и его жена живут в подвешенном состоянии: не вместе, но и не в разводе. Какое решение принять и главное - как можно было бы избежать...
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