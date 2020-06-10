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«После рождения ребенка я стал для жены обслуживающим персоналом». Отвечает психолог

10.06.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нередкая история: читатель рассказывает о том, что после рождения ребенка их отношения с женой разладились, он почувствовал себя лишним, изменил супруге. Уже два года и автор письма, и его жена живут в подвешенном состоянии: не вместе, но и не в разводе. Какое решение принять и главное — как можно было бы избежать разрыва, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не из легких. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне 38 лет. С будущей женой познакомился в университете. Так как она на год старше меня, ее раньше отправили по распределению: я уехал с ней. Чтобы ей не было трудно одной, устроился там на работу, помог с оплатой жилья.

Вскоре мы построили квартиру, сделали ремонт. Все шло своим чередом: мы работали, любили друг друга и на тот момент были счастливы. По моим ощущениям, все изменилось после рождения дочери в 2012-м году. Вскоре я почувствовал себя обслуживающим персоналом, источником финансирования, все завертелось вокруг ребенка.


Фото: pixabay.com

Надо сказать, что моя супруга была первой женщиной у меня, и после тридцати меня потянуло налево. Я понял, что не нагулялся в юности: тогда учился, занимался спортом, строил отношения с женой, а сейчас хочу наверстать.

В общем, со временем все стало известно. Супруга стала мстить, потребовала, чтобы я выписался из квартиры. Мне пришлось вернуться к родителям.

Мы решили развестись. Но жена почему-то не торопится это делать, хотя деньги на развод я ей дал.


Фото: pinterest.com

Уже два года я в подвешенном состоянии и не могу создать семью снова. Мне жаль мою дочь, ведь я ее мало вижу и очень скучаю.

Я бы мог сам подать на развод, но боюсь, что супруга не захочет после этого, чтобы я видел дочку. Ведь, как я понимаю, ее поведение свидетельствует о том, что она хочет сохранить семью.

Как лучше быть в такой ситуации?

Ответ психолога:

  • Сергей ЖадькоПсихолог «Центра успешных отношений»

— В супружеских взаимоотношениях важны забота, уважение и верность.

Когда между партнерами возникают какие-то трудности, их важно проговаривать и просить о том, что вам нужно. Не менее важно слышать своего партнера, когда он говорит о своих потребностях.

Часто при рождении ребенка акценты в семье смещаются. А так как женщина еще и вынашивает ребенка, она чувствует особенно сильную связь с ним. Но мужчине и женщине важно осознавать, что для здоровой семьи первичны отношения супругов как пары, и если у мамы и папы гармония в отношениях, то счастливы и дети.


Фото: Joshua Ness, unsplash.com

Вы пишете, что у вас не получилось к этому прийти и вы с супругой решили развестись. Также вы говорите, что из-за этого вы не можете создать семью снова (как я вас понял, вы говорите о новых отношениях).

Но ведь у вас есть возможность подать на развод самостоятельно. По закону у вас есть право общаться с дочкой на таких же правах, как и у ее матери. Рекомендую вам открыто обсудить эту ситуацию с вашей супругой и договориться обо всем самостоятельно либо с помощью специалиста — психолога или медиатора.

Другой вопрос — возможно, у вас есть сомнения и страхи, которые останавливают перед принятием важного решения? Рекомендую вам от них избавляться, развивать уверенность в себе и брать ответственность за свою жизнь. Только так удастся не повторить негативный опыт прошлых отношений в новой семье.

 
 
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Уже два года и автор письма, и его жена живут в подвешенном состоянии: не вместе, но и не в разводе. Какое решение принять и главное - как можно было бы избежать...
 
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