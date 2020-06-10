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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка По информации следствия, ребёнок спасал свою подругу. Предварительно, две школьницы 10 и 13 лет отправились к водоёму. Взрослым о своих планах ничего не сказали....

По информации следствия, ребёнок спасал свою подругу. Предварительно, две школьницы 10 и 13 лет отправились к водоёму. Взрослым о своих планах ничего не сказали. Когда старшая девочка зашла в воду по бетонным плитам, она поскользнулась. Плавать не умела. На помощь ей бросилась подруга. 10-летняя девочка умела плавать. Она пыталась вызволить знакомую, и сама утонула. Спасатели достали тело ребёнка. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.