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В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка

10.06.2020 09:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По информации следствия, ребёнок спасал свою подругу. Предварительно, две школьницы 10 и 13 лет отправились к водоёму. Взрослым о своих планах ничего не сказали. Когда старшая девочка зашла в воду по бетонным плитам, она поскользнулась. Плавать не умела. На помощь ей бросилась подруга. 10-летняя девочка умела плавать. Она пыталась вызволить знакомую, и сама утонула. Спасатели достали тело ребёнка. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. 
 
 
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По информации следствия, ребёнок спасал свою подругу. Предварительно, две школьницы 10 и 13 лет отправились к водоёму. Взрослым о своих планах ничего не сказали....
 
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