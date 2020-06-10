ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка, пытаясь спасти подругу

10.06.2020 09:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия на воде. В Сморгонском районе школьница утонула, пытаясь спасти подругу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка, пытаясь спасти подругу

Как предварительно установили следователи, две девочки – 10 и 13 лет – отправились к водоему неподалеку от деревни Осиновка. Взрослых они об этом не предупредили. Старшая не умела плавать, поэтому когда она упала в воду, поскользнувшись на бетонных плитах, младшая поспешила к ней на помощь. Однако в результате утонула сама.

В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка, пытаясь спасти подругу

Спасатели извлекли тело ребенка. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Стоит отметить, что с наступлением жаркой погоды все больше белорусов стремятся провести свободное время у воды. И чтобы этот отдых не оказался омрачен, необходимо соблюдать меры безопасности.

В Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка, пытаясь спасти подругу

Особое внимание детям – ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Трагедия на воде. В Сморгонском районе школьница утонула, пытаясь спасти подругу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Washington Post: В 14 штатах США выявили резкий рост заболеваемости COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика