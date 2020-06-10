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Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня

10.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня

Помощники Президента — инспекторы по Гомельской, Гродненской, Минской областям и городу Минску проведут 10-12 июня прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА.

10 июня прямую телефонную линию в администрации Партизанского района столицы проведет помощник Президента — инспектор по Минску Виталий Прима.

Завтра, 11 июня, свои вопросы можно будет задать сразу двум помощникам. В Гомельском облисполкоме будет отвечать на звонки помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Дятловском райисполкоме — помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

В пятницу, 12 июня, прямая телефонная линия пройдет в Минском облисполкоме — с гражданами будет общаться помощник Президента — инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Основная цель таких телефонных линий — прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Помощники Президента — инспекторы по Гомельской, Гродненской, Минской областям и городу Минску проведут 10-12 июня прямые телефонные линии для населения, сообщает...
 
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