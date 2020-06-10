Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, отправили под домашний арест

Источник материала: Ежедневник

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов отправлен под домашний арест до 9 августа после аварии, повлекшей смерть человека. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», – зачитала судья свое решение, передает ТАСС .

Напомним, в понедельник вечером, 8 июня, в состоянии алкогольного опьянения Ефремов устроил ДТП. В результате от полученных травм в больнице скончался водитель-курьер. Актеру грозит до 12 лет колонии. Вину свою он признал. «Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке. Сколько я выпил, я не помню», – сказал актер.