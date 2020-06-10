«Милиционер упал прямо у моих ног». 63-летней женщине из Гродно грозит «административка» за пикет 29 мая

Источник материала: Tut.by

63-летнюю гродненку Станиславу Дамшель хотят привлечь к административной ответственности по статье 17.1 КоАП — за мелкое хулиганство. Женщина говорит, что все это связано с событиями 29 мая, когда во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской задержали Сергея Тихановского. Сама Станислава в тот день оказалась в гуще событий — прямо у ее ног упал сотрудник милиции. Сейчас к женщине приходят милиционеры, чтобы на нее составить протокол, сообщает портал Hrоdna.life, — но гродненка к ним не выходит, говорит, что в самоизоляции.



Фото: hrodna.life

Станислава рассказывает, что 9 июня к ней приходили трижды: первый раз милиционер в форме, потом два раза сотрудники в гражданской одежде. Общались через дверь, а потом через балкон.

По словам Станиславы, приходил не участковый — его она знает. Никаких документов сотрудники не показывали. Женщина говорит, что сначала ей предлагали проехать с ними в отделение, а во второй раз сообщили, что на нее завели административное дело по статье 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

— Я на самоизоляции дома и никого не пускаю. Сказала, что подписывать ничего не буду. За всю свою жизнь ни одного человека не ударила и не обидела. За что на меня завели дело? — говорит женщина.



Фото: hrodna.life

— В этот день я неожиданно стала свидетелем, когда милиционер упал. А второй, его коллега, так убегал, что толкнул меня со всей силы, бросив друга на асфальте, и кричал в рацию «ОМОН! ОМОН!». Я была в шоке от всего этого. Хорошо, что меня сзади кто-то поддержал, — а то бы и я упала. Сейчас в 63 года меня хотят сделать хулиганкой.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов.

9 июня стало известно , что Тихановскому и другим задержанным предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 УК РБ.