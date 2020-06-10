ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Милиционер упал прямо у моих ног». 63-летней женщине из Гродно грозит «административка» за пикет 29 мая

10.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

63-летнюю гродненку Станиславу Дамшель хотят привлечь к административной ответственности по статье 17.1 КоАП — за мелкое хулиганство. Женщина говорит, что все это связано с событиями 29 мая, когда во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской задержали Сергея Тихановского. Сама Станислава в тот день оказалась в гуще событий — прямо у ее ног упал сотрудник милиции. Сейчас к женщине приходят милиционеры, чтобы на нее составить протокол, сообщает портал Hrоdna.life, — но гродненка к ним не выходит, говорит, что в самоизоляции.


Фото: hrodna.life

Станислава рассказывает, что 9 июня к ней приходили трижды: первый раз милиционер в форме, потом два раза сотрудники в гражданской одежде. Общались через дверь, а потом через балкон.

По словам Станиславы, приходил не участковый — его она знает. Никаких документов сотрудники не показывали. Женщина говорит, что сначала ей предлагали проехать с ними в отделение, а во второй раз сообщили, что на нее завели административное дело по статье 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

 — Я на самоизоляции дома и никого не пускаю. Сказала, что подписывать ничего не буду. За всю свою жизнь ни одного человека не ударила и не обидела. За что на меня завели дело? —  говорит женщина.


Фото: hrodna.life

 — В этот день я неожиданно стала свидетелем, когда милиционер упал. А второй, его коллега, так убегал, что толкнул меня со всей силы, бросив друга на асфальте, и кричал в рацию «ОМОН! ОМОН!». Я была в шоке от всего этого. Хорошо, что меня сзади кто-то поддержал, — а то бы и я упала. Сейчас в 63 года меня хотят сделать хулиганкой.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов.

9 июня стало известно, что Тихановскому и другим задержанным предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 УК РБ.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
63-летнюю гродненку Станиславу Дамшель хотят привлечь к административной ответственности по статье 17.1 КоАП - за мелкое хулиганство. Женщина говорит, что все это...
 
Новости дня
Новости разные
 
БГУ вновь поднялся в рейтинге лучших университетов мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика