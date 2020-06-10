Всех пионеров Минской области в каникулярное время объединит увлекательный онлайн-проект. С 1 по 30 июня 2020 года в официальном сообществе ОО БРПО в группе «Вконтакте» проходит онлайн-проект «Летнее путешествие Огонька», по результатам которого будет создана виртуальная карта.

Для участия в онлайн-проекте необходимо разместить фотографию участников в «Вконтакте» с хештегами #путешествиеОгонька, #БРПО, #(название населенного пункта), #(название достопримечательности).

Принимайте участие вместе с пионерами Минщины и не скучайте на каникулах!

Главное управление по образованию Миноблисполкома.