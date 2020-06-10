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Плачут на пластик. Движение «Цель99» запустило необычный танцевальный челлендж

10.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Плачут на пластик. Движение «Цель99» запустило необычный танцевальный челлендж

Ко Всемирному дню окружающей среды и Всемирному дню океанов «Движение «Цель99» объявило танцевальный челлендж #плачунатехно #цель99. Участникам необходимо было снять короткое видео, где они танцевали под переделанный вариант нашумевшего хита, сортируя отходы пластика и выбрасывая использованную пластиковую упаковку в контейнеры для вторичных ресурсов. Танцы на гомельском заводе по переработке пластмассы, в офисе и дома – все это составляет клип «Плачу на пластик», который посвящен актуальной теме мусорного загрязнения.

Предотвращение образования лишних отходов и их переработка – все это #радиприроды. Под таким тегом ООН предлагает отметить людские усилия по защите окружающей среды в 2020 году.

– Задача челленджа – обратить внимание на то, что нам под силу избавиться от гор пластикового мусора. Если каждый немного изменит свои привычки: откажется от лишних одноразовых вещей, а отходы пластиковой упаковки будет отправлять на переработку, выбрасывая в контейнеры для вторичных ресурсов. Нам важно быть услышанными. Для этого мы применяем новые формы диалога со зрителем,– отметила директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

«Настало время пробуждения. Как ЛИЧНОСТИ мы должны переосмыслить то, что мы покупаем и используем. Как МОЛОДЕЖЬ – встать на защиту «зеленого» будущего», – гласит манифест «Время природы». Сортируя отходы, мы не только делаем планету чище, но и экономим ресурсы, которые были затрачены на производство вещей и упаковки. То, что мы считали мусором, может обрести вторую жизнь. Никогда не поздно начать!

https://grodnonews.by

 
 
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Ко Всемирному дню окружающей среды и Всемирному дню океанов «Движение «Цель99» объявило танцевальный челлендж #плачунатехно #цель99. Участникам необходимо было...
 
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