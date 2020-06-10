Одной из основных и важнейших задач Фонда социальной защиты населения Министерства труда и труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Фонд) является организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей государственного социального страхования.

С января 2003 года на территории Республики Беларусь введен в действие Закон Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования». Суть персонифицированного учета заключается в том, что отдельно для каждого гражданина учитывается его право на трудовую пенсию, которую он зарабатывает сам. За все годы его работы (с 01.01.2003г.) ведется учет сведений о периодах его трудовой деятельности, работы по гражданско-правовым договорам, предпринимательской, творческой и иной деятельности, ежемесячном заработке и других выплатах, на которые начислялись и из которых уплачивались страховые взносы. При этом он может отслеживать динамику этого процесса, получать интересующие его сведения, своевременно требовать внесения поправок в случае обнаружения каких-либо несоответствий и неточностей. Т.е. благодаря персонифицированному учету, каждый гражданин становится активным созидателем своего пенсионного будущего. Ежегодно тысячи застрахованных лиц пользуются своим правом получить информацию со своего лицевого счёта.

С помощью персонифицированного учета решается задача по жесткой увязке размера пенсии с заработком, из которого в течение всей трудовой деятельности уплачивались страховые взносы. Значительно упрощается и ускоряется процедура назначения и перерасчета пенсий, избавив граждан от сложностей, связанных со сбором многочисленных документов о стаже и заработке. Кроме того, персонифицированный учет позволяет обеспечить достоверность сведений о стаже и заработке.

С 1 января 2003 года каждому работающему гражданину открыт индивидуальный лицевой счет (ИЛС), выдано свидетельство социального страхования.

Документом, подтверждающим тот факт, что застрахованному лицу открыт ИЛС, является наличие у него «Страхового свидетельства государственного социального страхования». Свидетельство социального страхования должно быть у каждого работающего гражданина, включая работающих пенсионеров и учащихся, подрабатывающих летом, независимо от того, какого рода работы они выполняют в организации, будь то это работа по основному месту работы или по совместительству, работы по гражданско-правовым договорам или по направлению центра занятости, либо это работы, выполняемые осужденными. При изменении паспортных данных, а это может быть изменение фамилии, замена паспорта по возрасту, получение нового паспорта, в случае его утери, либо по другим обстоятельствам, работнику необходимо сообщить об этом в отдел кадров, чтобы работодатель своевременно мог подать изменения и ИЛС содержал актуальную информацию.

В случае утери свидетельства социального страхования или его порчи, работник вправе потребовать его восстановления, а если в данный момент он уже не работает (уволен), то он может обратиться в районный отдел Фонда для восстановления.

По Минской области на 01.01.2020 года открыто более 1 млн. 206 тысяч лицевых счетов работающим гражданам.

С 1 января 2003 года в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» стаж и заработок для назначения пенсии подтверждается выпиской из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдаваемой районным и городским отделами Фонда.

Сегодня гражданам при обращении в органы, назначающие пенсии, не нужно разыскивать свои сведения о стаже и заработке с 01.01.2003 года. Эти сведения выдаются органом Фонда по запросам управлений по труду, занятости и социальной защите, занимающихся назначением и перерасчетом пенсий.

Благодаря использованию сведений персонифицированного учета обеспечивается контроль за расходованием средств государственного социального страхования. Ежеквартально в результате обработки списков получателей пенсий, получателей пособий по уходу за инвалидами 1 группы, престарелыми, достигшими 80-летнего возраста, детьми-инвалидами до 18 лет выявляются пенсионеры, которые осуществляли трудовую деятельность без уведомления органов по труду, занятости и социальной защите, тем самым, нарушая пенсионное законодательство, а также работающие получатели пособий.

Данные персонифицированного учета используются и при проверке обоснованности выплат пособий по безработице.

Важнейшим значением в системе пенсионного законодательства является также возможность, используя данные персонифицированного учета, располагать сведениями о численности застрахованных лиц, которые в ближайшее время, достигнут общеустановленного пенсионного возраста.

Прошедшие годы после вступления в силу Закона «Об индивидуальном персонифицированном учете в системе государственного социального страхования» доказывают практическую необходимость и разностороннюю направленность использования данных персонифицированного учёта.

Жизнеспособность системы персонифицированного учета обусловлена наличием информации, позволяющей использовать её в дальнейшем для реформирования, развития и совершенствования пенсионной системы в Республике.

С.Н.КАСКО, начальник отдела организации персонифицированного учета Миноблуправления Фонда социальной защиты населения.