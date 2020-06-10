|
Блогера MozgON отправили на 15 суток за акцию, которая прошла в феврале
Источник материала: Партизан
Блогера Владимира Цыгановича (MozgON), задержанного 9 июня, посадили на 15 суток ареста. Об этом правозащитникам "Весны"
Владимир Цыганович (MozgON) / spring96.org
Как рассказывало
Выяснилось, что речь идет о приговоре, который блогеру вынесли заочно в суде Московского района Минска 12 марта. Тогда его судили по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. 24 февраля в своем телеграмм-канале Цыганович призвал людей прийти к "Белнефтехиму", чтобы обсудить повышение цен на топливо. В этой встрече участвовали несколько десятков человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогера Владимира Цыгановича (MozgON), задержанного 9 июня, посадили на 15 суток ареста. Об этом правозащитникам "Весны" сообщила его знакомая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)