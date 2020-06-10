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В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

10.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Сегодня их смело можно назвать гордостью Быховщины, ее надеждой и светлым будущим. Шестнадцать выпускников учреждений образования района закончили их с отличием. Цена продуктивной работы на протяжении одиннадцати лет – золотые медали.

Юные и, в то же время в миг повзрослевшие, они уверенно вошли в зал кинотеатра «Родина». Именно здесь состоялось торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020.

Это были своеобразные проводы во взрослую жизнь, торжественный и одновременно трогательный праздник. Разделить радостный момент вместе с юной элитой района пришли их родители и учителя. Внушительный багаж знаний отличников учебы из гимназии, средних школ №1 и №2, а также Черноборского УПК – во многом заслуга педагогов.

Тепло и сердечно поздравила выпускников директор гимназии Людмила Ершова. Она пожелала вчерашним учащимся всегда быть уверенными в собственных силах, ставить цели и кропотливо работать над их достижением.

«Молодые и талантливые, лучшие из лучших». Так обратился к юным землякам, виновникам торжества, заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов. Он подчеркнул значимость достижений самых достойных представителей молодого поколения не только в учебе, но и в спорте, общественной жизни, а также вручил им заслуженные награды – золотые медали и подарки, приобретенные благодаря спонсорской помощи РО ОО «Белорусский фонд мира» и «Белая Русь».

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

Быховщина гордится своими юными дарованиями! Алина Левицкая, Елена Водичева, Полина Горбацевич, Валерия Жукова, Дарья Клинцова, Дарья Кондратенко, Ирина Мерзлякова, Полина Адамченко, Владимир Батвенков, Валерий Галькевич, Елизавета Леонова, Максим Моргунов, Елена Саханькова, Наталья Титова, Анна Ермолицкая, Юлия Михайлова – вот имена тех, кто навсегда вписан в славную историю своего родного края.

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

Но и на этом церемония награждения не закончилась. Выпускнице гимназии Полине Адамченко, победительнице республиканского конкурса работ исследовательского характера, вручили Свидетельство о награждении третьей премией, подписанное Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Гордость на лицах, слегка затуманенные от набегающих слез взгляды. Все это о них, родителях одаренных выпускников. Их награда — дети, а приятное поощрение за достойное воспитание дочерей и сыновей – Благодарственные письма райисполкома.

Золото — в руках самых достойных! Им обязательно покорятся новые вершины! В добрый путь, золотой выпуск-2020!

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

В Быхове прошло торжественное мероприятие в честь золотого выпуска-2020

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
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Сегодня их смело можно назвать гордостью Быховщины, ее надеждой и светлым будущим. Шестнадцать выпускников учреждений образования района закончили их с
 
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