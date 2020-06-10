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В Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Докшицком районе хозпостройки загорелись из-за удара молнии.
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На приусадебном участке кроме гаража также горел и сарай. В момент возникновения пожара 63-летняя хозяйка строений была в доме. Женщина не пострадала.
Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил гараж, в сарае уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.
Проводится проверка. Прямой удар молнии рассматривается как причина возникновения пожара.
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Новости Беларуси. В Докшицком районе хозпостройки загорелись из-за удара молнии. По информации МЧС, происшествие случилось днем 9 июня. Было получено сообщение о...
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